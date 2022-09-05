Горжусь поддержкой Украины: Борис Джонсон назвал свои главные достижения на посту премьера

Борис Джонсон назвал оказание жизненно важной поддержки Украине в войне против России одним из наиболее значимых своих достижений на посту премьер-министра Великобритании.

"Я горжусь тем, что в течение последних трех лет возглавлял Консервативную партию, завоевав подавляющее большинство голосов за десятилетия, осуществил Brexit, наблюл за самым быстрым внедрением вакцины в Европе и оказывал жизненно важную поддержку Украине", – написал Джонсон в Twitter.

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Он также поздравил Лиз Трасс с победой в голосовании за пост главы Консервативной партии. Трасс официально заступит на должность 6 сентября, когда посетит королеву Елизавету II, чтобы получить от нее приглашение сформировать правительство.

"Я знаю, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по объединению и повышению уровня нашей страны", – написал Джонсон.

5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии и станет новым премьер-министром.

"Вами восхищаются от Киева до Карлайла". Трасс поблагодарила Джонсона за борьбу с Путиным.

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Роман Бриль

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