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Горжусь поддержкой Украины: Борис Джонсон назвал свои главные достижения на посту премьера

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 16:36
Горжусь поддержкой Украины: Борис Джонсон назвал свои главные достижения на посту премьера - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Борис Джонсон назвал оказание жизненно важной поддержки Украине в войне против России одним из наиболее значимых своих достижений на посту премьер-министра Великобритании. 

"Я горжусь тем, что в течение последних трех лет возглавлял Консервативную партию, завоевав подавляющее большинство голосов за десятилетия, осуществил Brexit, наблюл за самым быстрым внедрением вакцины в Европе и оказывал жизненно важную поддержку Украине", – написал Джонсон в Twitter.  

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Он также поздравил Лиз Трасс с победой в голосовании за пост главы Консервативной партии. Трасс официально заступит на должность 6 сентября, когда посетит королеву Елизавету II, чтобы получить от нее приглашение сформировать правительство. 

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"Я знаю, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по объединению и повышению уровня нашей страны", – написал Джонсон.

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Роман Бриль
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война Борис Джонсон brexit поддержка Украины
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