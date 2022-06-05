UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Городок стал свидетелем зверств". Посол США побывала в Бородянке: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 00:24
Бриджит Бринк и Ирина Венедиктова в Бородянке (Фото: Twitter генпрокурора)

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку и заявила, что сделает все возможное, чтобы виновные в совершенных там зверствах были привлечены к ответственности. Об этом Бринк написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Бородянка ужасно пострадала. Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах", – написала посол США.

Она заявила, что увиденное в Бородянке укрепляет ее решимость сделать все возможное, чтобы "привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях".

В поездке в Бородянку посла США сопровождала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Городок стал свидетелем зверств". Посол США побывала в Бородянке: фото

"Городок стал свидетелем зверств". Посол США побывала в Бородянке: фото

"Городок стал свидетелем зверств". Посол США побывала в Бородянке: фото

В Twitter посольства США подчеркивается, что ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом.

"Кроме нашей поддержки Генеральной прокуратуры, Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине", – говорится в сообщении посольства США.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления Ирина Венедиктова бриджит бринк бородянка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 