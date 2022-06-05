"Городок стал свидетелем зверств". Посол США побывала в Бородянке: фото
Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку и заявила, что сделает все возможное, чтобы виновные в совершенных там зверствах были привлечены к ответственности. Об этом Бринк написала в Twitter.
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"Бородянка ужасно пострадала. Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах", – написала посол США.
Она заявила, что увиденное в Бородянке укрепляет ее решимость сделать все возможное, чтобы "привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях".
В поездке в Бородянку посла США сопровождала генпрокурор Ирина Венедиктова.
В Twitter посольства США подчеркивается, что ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом.
"Кроме нашей поддержки Генеральной прокуратуры, Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине", – говорится в сообщении посольства США.
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