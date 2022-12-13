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Горят как свечи. Президентская бригада превращает технику оккупантов в металлолом – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 18:08
Горят как свечи. Президентская бригада превращает технику оккупантов в металлолом – видео - Фото
Скриншот из видео

В Минобороны опубликовали видео, как 3-й механизированный батальон Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожает технику оккупантов.

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В ведомстве отметили, что отснятое на видео, – результат слаженной работы аэроразведки, операторов противотанковых ракетных комплексов, противотанковых гранатометов и минометчиков.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война минобороны
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