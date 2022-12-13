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Силы спецопераций отработали по оккупантам двумя дронами-камикадзе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 11:07
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Бойцы Сил спецопераций показали работу дронов-камикадзе по позициям российских оккупантов. Видео опубликовано в Facebook Командования ССО ВСУ.

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"Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК на одном из операционных направлений", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника, а вторым дроном-камикадзе – еще больше живой силы врага.

В целом, трое российских оккупантов получили ранения, один – уничтожен.

  • За сутки 12 декабря Силы обороны уничтожили 500 российских оккупантов.

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Наталія Медведєва
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война дрон силы спецопераций
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