Россияне не потеряли вчера ни танка, но лишись многих пусковых РСЗО – сводка от Генштаба
По состоянию на утро 13 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 95 260 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили две бронемашины, столько же артиллерийских систем и пять единиц автотехники/автоцистерн.
Был редкий день, когда враг обошелся без потерь танков, однако ВСУ эффективно поработали по его реактивной артиллерии – минус семь установок.
Также 12 декабря уничтожено приблизительно 500 человек личного состава врага.
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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 12 декабря включительно:
личного состава — около 95 260 человек (+500 за прошедшие сутки);
танков — 2966 (-);
боевых бронированных машин — 5930 (+2);
артиллерийских систем — 1931 (+2);
РСЗО — 404 (+7);
средств ПВО — 211 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 264 (-);
автотехники и автоцистерн — 4549 (+5);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (-);
спецтехники — 170 (+1);
крылатых ракет — 592 (-).
- По данным советника главы ОП Подоляка, на начало декабря 2022 года в Большой войне погибли до 13 000 украинских военнослужащих.
- РосСМИ пишут, что в Генштабе РФ ожидают 100 000 убитых и раненых мобилизованных к лету.
- 23 ноября, накануне новой массированной атаки РФ на энергосистему Украины, Европарламент признал ее государством-спонсором терроризма.
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