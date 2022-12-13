Россияне не потеряли вчера ни танка, но лишись многих пусковых РСЗО – сводка от Генштаба

По состоянию на утро 13 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 95 260 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили две бронемашины, столько же артиллерийских систем и пять единиц автотехники/автоцистерн.

Был редкий день, когда враг обошелся без потерь танков, однако ВСУ эффективно поработали по его реактивной артиллерии – минус семь установок.

Также 12 декабря уничтожено приблизительно 500 человек личного состава врага.

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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 12 декабря включительно:

личного состава — около 95 260 человек (+500 за прошедшие сутки);

танков — 2966 (-);

боевых бронированных машин — 5930 (+2);

артиллерийских систем — 1931 (+2);

РСЗО — 404 (+7);

средств ПВО — 211 (-);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 264 (-);

автотехники и автоцистерн — 4549 (+5);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (-);

спецтехники — ​​170 (+1);

крылатых ракет — 592 (-).

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Євген Пилипенко

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