"НАТО еще не подъехало". Зеленский рассказал анекдот про одесских евреев и войну против РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал анекдот в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", где ведущий Дэвид Леттерман расспрашивал его о войне и том, что помогает украинцам морально справляться с происходящим.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава государства сказал, что "моментов сейчас, когда появляется улыбка – их не так уж много", но "чувство юмора – оно очень важно, чтобы не сойти с ума".

Затем Зеленский предложил рассказать анекдот на злобу дня, и ведущий охотно согласился: "Встречают два одессита, два одесских еврея. Один другому говорит:

— Ну что? Как там ситуация? Что там говорят?

— Ну, что говорят… Говорят, что война.

— Что за война?

— Россия воюет с НАТО.

— Что, серьезно?

— Да, да, война. Россия сражается с НАТО.

— И что, как там?

— Ну, как там… 70 000 российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.

— А что НАТО?

— А что НАТО? НАТО еще не подъехало".

Читайте также: Путин и его окружение победили россиян и их разум – Зеленский

После нескольких крупных поражений в войне против Украины кремлевская пропаганда начала промывать россиянам мозги нарративом, что это они воюют не против Украины, "которую бы легко победили", а "против всего НАТО". По задумке пропагандистов, это звучит не так унизительно, как проиграть ВСУ, которых в конце февраля 2022 года Москва собиралась нейтрализовать в течение 10 суток.

В ноябре 2022 года в Twitter Минобороны Украины спросили, сколько займет у НАТО победить Россию. Конгрессмен США ответил – "два дня".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.