"НАТО еще не подъехало". Зеленский рассказал анекдот про одесских евреев и войну против РФ
Президент Владимир Зеленский рассказал анекдот в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", где ведущий Дэвид Леттерман расспрашивал его о войне и том, что помогает украинцам морально справляться с происходящим.
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Глава государства сказал, что "моментов сейчас, когда появляется улыбка – их не так уж много", но "чувство юмора – оно очень важно, чтобы не сойти с ума".
Затем Зеленский предложил рассказать анекдот на злобу дня, и ведущий охотно согласился: "Встречают два одессита, два одесских еврея. Один другому говорит:
— Ну что? Как там ситуация? Что там говорят?
— Ну, что говорят… Говорят, что война.
— Что за война?
— Россия воюет с НАТО.
— Что, серьезно?
— Да, да, война. Россия сражается с НАТО.
— И что, как там?
— Ну, как там… 70 000 российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.
— А что НАТО?
— А что НАТО? НАТО еще не подъехало".
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После нескольких крупных поражений в войне против Украины кремлевская пропаганда начала промывать россиянам мозги нарративом, что это они воюют не против Украины, "которую бы легко победили", а "против всего НАТО". По задумке пропагандистов, это звучит не так унизительно, как проиграть ВСУ, которых в конце февраля 2022 года Москва собиралась нейтрализовать в течение 10 суток.
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