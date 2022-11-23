Минобороны Украины спросило, сколько займет у НАТО победить Россию. Конгрессмен США: 2 дня

"Два дня" хватит Североатлантическому альянсу, чтобы победить Россию, если та действительно втянет НАТО в войне. Такой ответ дал американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер на соответствующий вопрос Минобороны Украины в Twitter.

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В микроблоге оборонного ведомства отметили, что кремлевская пропаганда "засоряет эфир ложью о том, что Россия воюет не против Украины, а "против всего НАТО".

"Давайте представим, что Россия действительно осмелилась воевать против НАТО… Сколько времени потребуется России, чтобы проиграть? Ваше предположение (в минутах и часах)", – спросили в аккаунте МО.

Ветеран ВВС США дает армии России меньше, чем Россия отводила на захват Киева в начале полномасштабного вторжения в конце февраля.

"Буквально два дня, как только изготовились для удара", – написал член Палаты представителей от штата Иллинойс.

Еще летом он недоумевал по поводу агрессивности россиян в перехватах телефонных разговоров, говорил, "Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS".

Кинзингер поддерживает идею, что потенциальная авария на Запорожской АЭС из-за россиян должна вызвать активацию 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Євген Пилипенко

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