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У Путина заявили, что и не собирались свергать Зеленского. На Банковой отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 13:41
У Путина заявили, что и не собирались свергать Зеленского. На Банковой отреагировали - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Спустя сутки после того, как в Кремле заявили, что якобы и не собирались свергать законно избранную власть Украины, начиная полномасштабную войну, в Офисе президента отреагировали на эти слова. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter назвал это "российскими понтами".

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21 ноября секретарю российского диктатора Владимира Путина задали вопрос на брифинге: "Является ли смена власти в Киеве одной из целей спецоперации (так в РФ приказано называть геноцидную войну России против Украины. — ред.)?" Дмитрий Песков ответил: "Нет, президент об этом уже говорил".

Подоляк напомнил, что от слов российского диктатора 25 февраля про "шайку наркоманов, захватившую власть в Киеве" до вчерашнего признания демократического украинского правительства, "у которого вымаливают разговор", прошло почти девять месяцев – "и 80 000 (85 000 на 22 ноября. — ред.) уничтоженных россиян".

"Напоминание России: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", – посоветовал Подоляк россиянам.

Читайте также: Президент Эстонии: Запад не должен опасаться потрясений в России, если она проиграет войну

Євген Пилипенко
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