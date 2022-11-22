У Путина заявили, что и не собирались свергать Зеленского. На Банковой отреагировали

Спустя сутки после того, как в Кремле заявили, что якобы и не собирались свергать законно избранную власть Украины, начиная полномасштабную войну, в Офисе президента отреагировали на эти слова. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter назвал это "российскими понтами".

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21 ноября секретарю российского диктатора Владимира Путина задали вопрос на брифинге: "Является ли смена власти в Киеве одной из целей спецоперации (так в РФ приказано называть геноцидную войну России против Украины. — ред.)?" Дмитрий Песков ответил: "Нет, президент об этом уже говорил".

Подоляк напомнил, что от слов российского диктатора 25 февраля про "шайку наркоманов, захватившую власть в Киеве" до вчерашнего признания демократического украинского правительства, "у которого вымаливают разговор", прошло почти девять месяцев – "и 80 000 (85 000 на 22 ноября. — ред.) уничтоженных россиян".

"Напоминание России: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", – посоветовал Подоляк россиянам.

21 ноября 2022 года генсек НАТО Столтенберг допустил конец войны через переговоры, и предупредил: победа Путина "будет катастрофой". Добавил, что нужно победить его сейчас, "чтобы не заплатить потом куда больше".

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Євген Пилипенко

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