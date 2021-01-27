Госбюро расследований подозревает бывшего сотрудника НАБУ в мошенничестве

Бывшего начальника отдела детективов Национального антикоррупционного бюро подозревают в мошенническом завладении средствами НАБУ и Фонда соцстрахования. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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В НАБУ подчеркнули, что подозреваемый, о котором идет речь, уволен из Бюро 31 декабря из-за негативной оценки его деятельности по итогам 2020 года. НАБУ сотрудничает с ГБР в рамках этого расследования.

По данным досудебного расследования ГБР, бывший работник НАБУ якобы склонил врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листка нетрудоспособности, а затем использовал этот документ для получения страховых выплат.

Как утверждают следователи ГБР, что экс-чиновник Бюро в период якобы травмирования в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продолжил больничный, на самом деле находился в Киеве.

В ГБР заявляют, что проверили документы в медучреждении и не обнаружили там документов о лечении подозреваемого, а на листке нетрудоспособноти не оказалось личной подписи бывшего работника НАБУ.

Таким образом, по данным ГБР, подозреваемый якобы ввел в заблуждение руководство и комиссию по социальному страхованию НАБУ и мошенническим путем завладел материальной помощью на общую сумму более 30 000 грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в:

- мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана;

- подстрекательстве к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа;

- использовании заведомо ложного официального документа.

Врачу сообщили о подозрении в служебном подлоге.

Досудебное расследование продолжается.

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Наталия Медведева

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