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Задержан экс-помощника нардепа. Обещал трудоустроить в Офис Зеленского за $200 000 – ГБР

19.01.2021, 12:11
Задержан экс-помощника нардепа. Обещал трудоустроить в Офис Зеленского за $200 000 – ГБР - Фото
Задержание экс-помощника нардепа (фото 4 - ГБР)

Госбюро расследований задержало бывшего помощника нардепа, который, по данным следствия, обещал потерпевшему трудоустроить его в Офис президента за $200 000. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ГБР, мужчина пытался завладеть $200 000, заверив потерпевшего, что поможет за эту сумму получить работу в ОП. Экс-помощника нардепа задержали при получении первого транша в $100 000, пишут правоохранители.

Отмечается, что мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ГБР не раскрывает имени подозреваемого и нардепа, чьим помощником он был. LIGA.net пытается выяснить эту информацию.  

Марк Сировой
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