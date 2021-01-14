Дело на $100 000. Печерский суд будет судить фигуранта пленок Ермака и экс-нардепа

В Печерский суд передан обвинительный акт против двух киевлян, которые, по мнению следствия, пытались завладеть $100 000. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В ОГП не называют имен обвиняемых. Однако собеседник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что речь идет об экс-нардепе Игоре Савченко и Дмитрии Штанько, который мог записывать разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком.

Следствие считает, что экс-нардеп в сговоре с напарником, "который позиционировал себя как обличитель коррупции", подстрекали представителя одной из торговых компаний к взятке $100 000 руководству Государственной фискальной и таможенной служб за содействие в возвращении арестованного имущества.

Однако фигуранты дела передавать деньги не собирались, а сами хотели ими завладеть, пишут в ОГП. Обвинение предъявлено по статьям о мошенничестве и подстрекательстве к взятке должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369).

Максимальная санкция по этим статьям – до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием. Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". А у Зеленского сообщили , что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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