Госдеп отрицает прекращение финансирования НАТО, но сокращение рассматривается
Государственный департамент США опроверг, что бюджетное управление Белого дома рассматривает полное прекращение финансирования НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс во время брифинга.
Журналисты попросили Брюс прокомментировать проект бюджета, который стал доступен медиа. В документе администрация Трампа рекомендует сократить взносы в более чем 20 международных организаций на 89% – с $1,4 млрд до $169 млн – в том числе "прекращение финансирования для ООН и НАТО".
Представитель Госдепа не подтвердила намерения относительно НАТО.
"Я действительно волнуюсь, когда вижу слово "прекратить", – сказала она.
Брюс сообщила, что вместе с госсекретарем Марком Рубио она посетила штаб-квартиру НАТО, где он "подтвердил нашу полную преданность НАТО, как и президент Соединенных Штатов".
В то же время она не возразила, что сокращение финансирования рассматривается.
"Если на самом деле другие страны объединяются и увеличивают свою приверженность и свой вклад, возможно, американский вклад тогда уменьшится, и все же НАТО будет сильнее", – сказала она.
Брюс заявила, что время обсуждения этого вопроса придет, когда президент США Дональд Трамп обнародует и отправит в Конгресс свой бюджетный законопроект.
Она не прокомментировала отдельно вопрос о прекращении финансирования ООН.
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