Держдеп заперечив припинення фінансування НАТО, але скорочення розглядається

Теммі Брюс (Фото: U.S.Department of State)

Державний департамент США заперечив, що бюджетне управління Білого дому розглядає повне припинення фінансування НАТО. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу.

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Журналісти попросили Брюс прокоментувати проєкт бюджету, який став доступний медіа. В документі адміністрація Трампа рекомендує скоротити внески в більш ніж 20 міжнародних організацій на 89% – з $1,4 млрд до $169 млн – включно із "припиненням фінансування для ООН і НАТО".

Речниця Держдепу не підтвердила наміри щодо НАТО.

"Я справді хвилююся, коли бачу слово "припинити", – сказала вона.

Брюс повідомила, що разом із держсекретарем Марко Рубіо вона відвідала штаб-квартиру НАТО, де він "підтвердив нашу цілковиту відданість НАТО, як і президент Сполучених Штатів".

Водночас вона не заперечила, що скорочення фінансування розглядається.

"Якщо насправді інші країни об’єднуються і збільшують свою прихильність і свій внесок, можливо, американський внесок тоді зменшиться, і все ж НАТО буде сильнішим", – сказала вона.

Брюс заявила, що час обговорення цього питання настане, коли президент США Дональд Трамп оприлюднить і відправить до Конгресу свій бюджетний законопроєкт.

Вона не прокоментувала окремо питання припинення фінансування ООН.