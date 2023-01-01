Госдеп США активизировал контакты с новым главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом Блинкен сообщил в Twitter.

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Блинкен написал, что разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР и обсудил с ним отношения между США и КНР и поддержание открытых линий связи.

Цинь Ган, доверенный помощник лидера КНР Си Цзиньпина, был назначен главой МИД Китая 30 декабря 2022 года. До этого он исполнял обязанности посла Китая в США.

Цинь Ган сменил в министерском кресле Ван И, который стал членом Политбюро ЦК КПК и, как ожидается, будет и далее оказывать существенное влияние на внешнюю политику Китая.

30 декабря 2022 года представитель Государственного департамента США завил, что действия Китая ясно показывают, что он по-прежнему выстраивает тесные связи с Россией.

1 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия все более попадает под контроль одной "страны-соседа" и рискует в итоге фактически стать ее колонией.

Сергій Бережний

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