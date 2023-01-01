UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп США активизировал контакты с новым главой МИД Китая

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 23:25
Госдеп США активизировал контакты с новым главой МИД Китая - Фото
Цинь Ган (Фото - EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом Блинкен сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Блинкен написал, что разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР и обсудил с ним отношения между США и КНР и поддержание открытых линий связи.

Цинь Ган, доверенный помощник лидера КНР Си Цзиньпина, был назначен главой МИД Китая 30 декабря 2022 года. До этого он исполнял обязанности посла Китая в США.

Цинь Ган сменил в министерском кресле Ван И, который стал членом Политбюро ЦК КПК и, как ожидается, будет и далее оказывать существенное влияние на внешнюю политику Китая.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Цинь Ган МИД Китая Китай Энтони Блинкен госдеп сша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 