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Госдеп США не исключает, что Россия может быть признана спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 23:59
Госдеп США не исключает, что Россия может быть признана спонсором терроризма - Фото
Энтони Блинкен (фото: EPA)

Госдепартамент США не исключает возможности включения России в список государств-спонсоров терроризма. Об этом на слушаниях в Сенате сказал госсекретарь Энтони Блинкен

Блинкен дал понять, что Госдепартамент не исключает того, что Россия будет признана государством-спонсором терроризма за военные преступления, совершенные ею во время вторжения в Украину.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США сенатор Линдси Грэм спросил Блинкена, верно ли, что Госдеп "никогда не признает, что российское государство спонсирует терроризм", на что госсекретарь мгновенно ответил: "Никогда не говори никогда".

Законодатели США регулярно требуют от администрации президента Джо Байдена, чтобы Россия была включена в список государств-спонсоров терроризма, однако Белый Дом отклоняет такие требования, ссылаясь на "непредсказуемые последствия".

Читайте также: Зеленский: Наивно ждать шагов к миру от России. Ей нравится быть государством-террористом

Сергей Бережной
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