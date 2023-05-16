Госдеп США не исключает, что Россия может быть признана спонсором терроризма

Госдепартамент США не исключает возможности включения России в список государств-спонсоров терроризма. Об этом на слушаниях в Сенате сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

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Блинкен дал понять, что Госдепартамент не исключает того, что Россия будет признана государством-спонсором терроризма за военные преступления, совершенные ею во время вторжения в Украину.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США сенатор Линдси Грэм спросил Блинкена, верно ли, что Госдеп "никогда не признает, что российское государство спонсирует терроризм", на что госсекретарь мгновенно ответил: "Никогда не говори никогда".

Законодатели США регулярно требуют от администрации президента Джо Байдена, чтобы Россия была включена в список государств-спонсоров терроризма, однако Белый Дом отклоняет такие требования, ссылаясь на "непредсказуемые последствия".

В декабре 2022 года сообщалось, что Белый дом предлагает признать Россию государством-агрессором, что является альтернативой объявлению спонсором терроризма.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что в Вашингтоне обсуждают, какой статус законодательно закрепить за Россией, – государства-спонсора терроризма или государства-агрессора, хотя Украина считает оправданным для РФ статус государства-террориста.

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