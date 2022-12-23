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Посол Украины: В Вашингтоне еще спорят, что такое РФ, – террорист, спонсор или агрессор

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 20:17
Посол Украины: В Вашингтоне еще спорят, что такое РФ, – террорист, спонсор или агрессор - Фото
Сергей Кислица и Оксана Маркарова (фото – скриншот из видео)

В Вашингтоне активно обсуждают статус, который стоит законодательно закрепить за Россией, – государства-спонсора терроризма или государства-агрессора, – при том, что Украина считает оправданным статус государства-террориста. Об этом сказала в комментарии Радіо Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Посол сказала, что текущий статус, который уже установлен для России законом США, – "страна-спонсор терроризма".

"Это довольно давний статус. Сегодня он присвоен четырем странам (Северная Корея, Сирия, Иран и Куба. – Ред.), и нам, конечно, хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, она заслуживает быть в обществе именно таких изгоев. Однако она же не спонсор терроризма, она просто государство-террорист", – сказала Маркарова.

Она также напомнила о новом законопроекте, по которому Россия может получить статус "государство-агрессор", которое осуществляет террор против гражданского населения.

Посол надеется, что "в этих дискуссиях удастся выйти на максимально сильный проект, который позволит нам правильно назвать все своими именами и изолировать Россию от цивилизованного мира".

Читайте также: Зеленский: Наивно ждать шагов к миру от России. Ей нравится быть государством-террористом

Сергій Бережний
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