Посол Украины: В Вашингтоне еще спорят, что такое РФ, – террорист, спонсор или агрессор

В Вашингтоне активно обсуждают статус, который стоит законодательно закрепить за Россией, – государства-спонсора терроризма или государства-агрессора, – при том, что Украина считает оправданным статус государства-террориста. Об этом сказала в комментарии Радіо Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Посол сказала, что текущий статус, который уже установлен для России законом США, – "страна-спонсор терроризма".

"Это довольно давний статус. Сегодня он присвоен четырем странам (Северная Корея, Сирия, Иран и Куба. – Ред.), и нам, конечно, хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, она заслуживает быть в обществе именно таких изгоев. Однако она же не спонсор терроризма, она просто государство-террорист", – сказала Маркарова.

Она также напомнила о новом законопроекте, по которому Россия может получить статус "государство-агрессор", которое осуществляет террор против гражданского населения.

Посол надеется, что "в этих дискуссиях удастся выйти на максимально сильный проект, который позволит нам правильно назвать все своими именами и изолировать Россию от цивилизованного мира".

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Сергій Бережний

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