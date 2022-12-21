У Байдена хотят признать РФ государством-агрессором. Это альтернатива спонсору терроризма

В администрации президента США Джо Байдена хотят признать Россию государством-агрессором, что является альтернативой объявлению спонсором терроризма. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на текст законопроекта.

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Сообщается, что руководство Конгресса США и Белый дом работают над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего Россию как государство-агрессор во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря.

Принятие законопроекта предоставит Байдену новые полномочия по санкциям против российских чиновников, однако помощник Палаты представителей Республиканской партии назвал это "полуфабрикатным" ответом на призывы Зеленского, чтобы США объявили Россию государством-спонсором терроризма.

"Зеленский запросил статус государственного спонсора терроризма, а вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого. Это недоработанная пиар-мера, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу", — сказал помощник конгрессмена, знакомый с обсуждениями.

В проекте текста сказано, что президент имеет право обозначить государством-агрессором любую страну, если она причастна к актам агрессии против Украины, а также наказывать любого причастного к агрессии.

Критики текста говорят, что эти санкционные органы излишни, поскольку администрация Байдена наложила санкции на Путина и многих его высокопоставленных чиновников и членов семьи с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину в феврале.

Базирующиеся в США организации, поддерживающие Украину, выступили с совместным заявлением, в котором возражают против законопроекта. Заявление подписали Украинский комитет конгресса Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и Razom for Ukraine.

"Это разрушительная концепция, которая подрывает текущие усилия Конгресса по поддержке Украины. В настоящее время Россия ведет беспощадную войну и геноцид против Украины и ее народа. Это назначение не изменит действия РФ, не завладеет ее активами или не приведет к осмысленному привлечению к ответственности российского правительства, и просто полагается на усмотрение исполнительной власти в определении того, когда закончится российская агрессия против Украины", — сказано в совместном заявлении.

Группы высказали опасение, что объявление РФ государством-агрессором позволит смягчить санкции и вернуть замороженные активы военным преступникам в рамках возможных преждевременных переговоров с Россией.

"Хотя правительство США, Конгресс и президент Байден многое сделали для поддержки Украины, предложение государства-агрессора контрпродуктивно и не должно быть принято", — написали они.

Украинские чиновники признали The Hill, что статус государства-агрессора не отвечает их запросам о признании России террористическим государством, но поддерживают эту меру как способ описать РФ как осуществляющую террористические акты и в целом могут поддержать введение отдельного термина, если он предоставляет дополнительные инструменты для наказания государств-агрессоров.

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Дмитро Гриниченко

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