США не считают нужным признавать сейчас РФ спонсором терроризма – посол в НАТО

США считают, что признание России сейчас не нужно, поскольку оно может быть контрпродуктивным. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианн Смит, передает Голос Америки.

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"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это сейчас не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины", – сказала она.

Смит заверила, что США сосредоточены над работой над дополнительными санкциями, чтобы давить на российского диктатора Владимира Путина и его режим.

"А также давить на экономику и фактически запрещать российскому войску продвигаться и создавать новые возможности в этой войне. Поэтому сосредотачиваемся на сочетании санкций, экспортных ограничений и прочего", – подытожила Смит.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

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Марко Сировой

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