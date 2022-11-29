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США не считают нужным признавать сейчас РФ спонсором терроризма – посол в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 11:14
США не считают нужным признавать сейчас РФ спонсором терроризма – посол в НАТО - Фото
Белый дом (Фото: Andrea Hanks/flickr The White House)

США считают, что признание России сейчас не нужно, поскольку оно может быть контрпродуктивным. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианн Смит, передает Голос Америки.

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"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это сейчас не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины", – сказала она.

Смит заверила, что США сосредоточены над работой над дополнительными санкциями, чтобы давить на российского диктатора Владимира Путина и его режим.

"А также давить на экономику и фактически запрещать российскому войску продвигаться и создавать новые возможности в этой войне. Поэтому сосредотачиваемся на сочетании санкций, экспортных ограничений и прочего", – подытожила Смит.

  • 23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Читайте также: В Европарламенте хотят признать ЧВК Вагнера террористической организацией

Марко Сировой
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