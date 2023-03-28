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Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 13:56
Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины - Фото
Бет Ван Скаак (Фото - скриншот из видео)

Государственный департамент США поддерживает создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Об этом заявила представитель Госдепа по вопросам глобальной уголовной юстиции Бет Ван Скаак, сообщает Голос Америки.

27 марта на конференции в Католическом университете в Вашингтоне, которая посвящена современным подходам к Нюрнбергским принципам, Ван Скаак заявила, что Государственный департамент решил поддержать инициативу Украины о создании международного спецтрибунала для расследования преступления агрессии со стороны России. 

"Могу заявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей на рассмотрении, США тщательно оценивали все "за" и "против" каждой из них и пришли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", – сказала Ван Скаак.

Представитель Госдепа отметила, что спецтрибунал может начать работать в Европе, по крайней мере до окончания войны, так как "в дальнейшем это укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность новой институции, ... а также позволит получать помощь от сильных государств, приверженных расследованию преступления агрессии".

Ван Скаак отметила, что создание такого спецтрибунала не потребует принятия новых резолюций Генеральной Ассамблеи и может быть основано на ранее принятых ООН  решениях.

При этом представитель Госдепа признала, что полного международного консенсуса по такой модели трибунала пока достичь не удалось.

"Рассатриваются две модели – украинский трибунал, который будет носить международный характер и будет иметь серьезную международную поддержку, или другой вариант, который может сформировать Генассамблея ООН", – сказала Ван Скаак.

По ее словам, власти Украины рассматривают сейчас оба варианта.

  • 4 декабря 2022 года сообщалось, что в штаб-квартире ООН подготовлен проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения лидеров России к ответственности за преступления агрессии против Украины.
  • 23 февраля 2023 года Ван Скаак заявила, что российский диктатор Владимир Путин надеется избежать международного суда, но его все равно ждет судьба его коллег Милошевича и Пиночета.
  • 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.

Сергій Бережний
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Госдепартамент США преступление агрессии спецтрибунал Бет Ван Скаак
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