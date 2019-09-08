Госдеп США призвал Россию освободить заключенных крымских татар

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Государственный департамент США приветствовал освобождение 35 украинских политзаключенных, удерживавшихся в России, но призвал Москву освободить и других заключенных граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепа Морган Оргатус 8 сентября, передает Радио Свобода.

"Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными", - говорится в заявлении Оргатус.

Также она призвала к более активному диалогу между Россией и Украиной, отметив, что президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности к дипломатическому урегулированию войны в Донбассе.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - заключает пресс-секретарь Госдепа.

Вчера рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.

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