Госдеп США рассматривает возможность объявить Россию страной-спонсором терроризма – CNN

Госдепартамент США рассматривает возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

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Как отмечается, представители Госдепартамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм. По словам чиновника, этот процесс может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс в эфире CNN 18 апреля, когда его спросили о возможности включения России в список государств-спонсоров терроризма.

Прайс отметил, что США используют для этого все возможные законные средства, которые могут быть эффективными и уместными.

Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма – это страна, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма.

Сейчас США называют спонсорами терроризма только четыре государства, это Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

14 апреля Верховная Рада приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России против Украины.

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Наталия Медведева

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