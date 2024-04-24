Госдеп США внес телемарафон в отчет о нарушении прав человека в Украине

В документе утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии при освещении российско-украинской войны

Госдепартамент США (Фото: Пресс-служба)

Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, касающийся нарушения прав человека в Украине, добавив туда национальный телемарафон.

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"Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило ввести дальнейшие ограничения против СМИ и медиасвободы", – говорится в документе.

К примеру, национальный телемарафон, как утверждает Госдеп США, придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны.

В отчете также упоминается, что "правительство запретило/заблокировало/ввело санкции против СМИ и отдельных журналистов, считавшихся угрозой нацбезопасности или выражавших позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны".

"Некоторые спикеры, критиковавшие власть, также попали в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, критиковавшие власть, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы. На свободу СМИ продолжали влиять и другие практики, в частности, самоцензура", – говорится в документе.

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Если до конца 2024 года телемарафон "Единые новости" не продемонстрирует изменение формата и восстановления к себе доверия, его могут остановить, считает глава комитета Верховной Рады по свободе слова Юрчишин.

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