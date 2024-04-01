Юрчишин: Если телемарафон не изменит формат до конца 2024 года – его придется завершить

Глава комитета по свободе слова Рады отметил, что в конце года правительство будет рассматривать вопрос, следует ли продолжать формат выпуска новостей

Ярослав Юрчишин (Фото: Telegram)

Если до конца 2024 года телемарафон "Единые новости" не продемонстрирует изменение формата и восстановление к себе доверия, его могут завершить. Об этом рассказал глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

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Юрчишин отметил, что на 2024 год трансляция телемарафона уже профинансирована государством, поэтому до конца года его вряд ли завершат, разве что если сами телеканалы решат прекратить совместный проект.

Он отметил, что в конце года правительство будет рассматривать вопрос, стоит ли продолжать такой формат выпуска новостей, в частности из-за сокращения международной финансовой помощи. В то же время он акцентировал, что не хотел бы возвращения вещания 2014-2022 годов.

"[В 2014-2022 годах] не только на каналах [подсанкционного бизнесмена Виктора] Медведчука, но и на тех каналах, которые входят сейчас в марафон, сидели и на чистой слезе рассказывали о том, что, может, надо было народ Крыма спросить: хотели они оккупации или нет", – пояснил Юрчишин.

Также председатель комитета по свободе слова Верховной Рады добавил, что телемарафон помог телеканалам, которые прошли деолигархизацию и столкнулись с проблемами в финансировании.

30 марта петиция с призывом направить на финансирование Вооруженных Сил Украины средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов.

2 марта президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом устранить препятствия производству боеприпасов для ВСУ. Глава государства в ответе 1 марта отметил, что передал эту инициативу премьер-министру Денису Шмыгалю.

29 марта Зеленский ответил на петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино, которая была зарегистрирована утром того дня и за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.

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