NYT назвав телемарафон "пропагандою". В Раді кажуть, що треба змінювати формат

Ярослав Юрчишин вважає, що телемарафон треба змінити, але медійники поки що нічого не пропонують

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook)

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив LIGA.net, що медійники та редакції, які входять до складу національного телемарафону, мають запропонувати зміни щодо його формату, але наразі цих змін не запропонував ніхто.

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"Зрозуміло, що жоден канал не зацікавлений у тому, щоб втрачати аудиторію, тому я думаю, що від медійників, які входять до складу телемарафону, варто очікувати пропозицій, які будуть розглядатися на офіційних рівнях і втілюватися, власне, вже редакціями. Альтернативи телемарафону щодо того, щоб мінімізувати проникнення російської пропаганди, на цей час не запропонував ніхто", – сказав він.

Юрчишин додав, що у редакторів телеканалів телемарафону водночас є "адекватне уявлення щодо того, що для мобілізації суспільства на початку війни і для надання максимально збалансованої інформації під час тривалої фази потрібні різні підходи".

Американська газета The New York Times 3 січня опублікувала матеріал, в якому заявила, що "українці втомилися від телемарафону", і назвала його "українською пропагандою".

NYT наголошує, що глядацька аудиторія та довіра до телемарафону різко впали. Експерти, з якими поговорило видання, вважають це ознакою розчарування в уряді через ситуацію на фронті. Натомість багато глядачів проводять свій час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм, стверджує видання.

Відповідаючи на запитання, чи не підірве ще більше довіру до телемарафону поява такої статті на одному з найбільш відомих всесвітніх ресурсів, Юрчишин сказав: "Стаття не вплине критично на те, що вже є у сфері зацікавленості медійників, але, ймовірно, пришвидшить ці процеси".

9 грудня 2023 року Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова замість нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді.

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