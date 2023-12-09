Рада призначила нового голову Комітету зі свободи слова. Замість Шуфрича — нардеп від Голосу
Ярослав Юрчишин (Фото: Yaroslav Yurchyshyn/Facebook)

Верховна Рада призначила нового голову комітету з питань свободи слова – ним став народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 247 парламентарів.

Перед вступом на нову посаду Юрчишин був першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики.

До нього комітет очолював нардеп від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.

Сам Шуфрич залишається членом Комітету. Заступником голови є депутат від Слуги народу Євген Брагар, а секретарем — його однопартієць Сергій Швець.

  • 15 вересня 2023 року СБУ прийшла до Шуфрича з обшуками. Того дня у нього знайшли документ із схемою "автономії" Донецької та Луганської областей.
  • Також у нього знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта та навіть військові кітелі.
  • За версією слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Володимира Сівковича і у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих співробітників української розвідки.

Читайте також: Нардепу Шуфричу, який підозрюється в держзраді, продовжили термін утримання під вартою

Верховна Радакомітет з питань свободи словаярослав юрчишиннестор шуфрич