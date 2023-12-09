Рада призначила нового голову Комітету зі свободи слова. Замість Шуфрича — нардеп від Голосу

Замість Шуфрича головою Комітету зі свободи слова став народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин (Фото: Yaroslav Yurchyshyn/Facebook)

Верховна Рада призначила нового голову комітету з питань свободи слова – ним став народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За його словами, рішення підтримали 247 парламентарів.

Перед вступом на нову посаду Юрчишин був першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики.

До нього комітет очолював нардеп від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.

Сам Шуфрич залишається членом Комітету. Заступником голови є депутат від Слуги народу Євген Брагар, а секретарем — його однопартієць Сергій Швець.

15 вересня 2023 року СБУ прийшла до Шуфрича з обшуками. Того дня у нього знайшли документ із схемою "автономії" Донецької та Луганської областей.

Також у нього знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта та навіть військові кітелі.

За версією слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Володимира Сівковича і у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих співробітників української розвідки.

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