Підозрюваному у держзраді нардепу Шуфричу продовжили термін тримання під вартою

Печерський районний суд продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Про це повідомляє Суспільне з зали суду.

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Загалом підозрюваного у держзраді політика триматимуть під вартою до 15 грудня.

Про продовження запобіжного заходу просив прокурор, адвокати просили про запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, зазначає ЗМІ.

Окрім цього, вони долучили два листи від нардепів Олександра Колтуновича та Григорія Мамки, пише Суспільне. Обидва політики з депутатської групи Платформа за життя та мир, колишня ОПЗЖ.

"Адвокат Шуфрича відмовився коментувати рішення суду, не прочитавши ухвалу, однак заявив, що подаватимуть апеляцію. Він наголосив, що підозра Шуфричу "не співвідноситься" зі статтею Кримінального кодексу "державна зрада", – підсумовує медіа.

15 вересня 2023 року СБУ прийшла до Шуфрича з обшуками. Того дня у нього знайшли, зокрема, документ зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей.

Також у нього знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

За версією слідства, Шуфрич виконував завдання колишнього нардепа та агента ФСБ Володимира Сівковича й у 2021 році намагався дискредитувати та домогтися звільнення окремих співробітників української розвідки.

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