Подозреваемому в госизмене нардепу Шуфричу продлили срок содержания под стражей

Печерский районный суд продлил меру пресечения нардепу от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Об этом сообщает Суспильне из зала суда.

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В целом подозреваемого в госизмене политика будут содержать под стражей до 15 декабря.

О продлении меры пресечения просил прокурор, адвокаты просили о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечает СМИ.

Кроме этого, они приобщили два письма от нардепов Александра Колтуновича и Григория Мамки, пишет Суспильне. Оба политика из депутатской группы Платформа за жизнь и мир, экс-ОПЗЖ.

"Адвокат Шуфрича отказался комментировать решение суда, не прочитав постановление, однако заявил, что будут подавать апелляцию. Он подчеркнул, что подозрение Шуфричу "не соотносится" со статьей Уголовного кодекса "государственная измена", – заключает СМИ.

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Также у него нашли георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

По версии следствия, Шуфрич выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

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