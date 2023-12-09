Рада назначила нового главу комитета по свободе слова. Вместо Шуфрича — нардеп от Голоса

Вместо Шуфрича главой комитета по свободе слова стал народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин (Фото: Yaroslav Yurchyshyn/Facebook)

Верховная Рада назначила нового главу комитета по вопросам свободы слова — им стал народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По его словам, решение поддержали 247 парламентариев.

Перед вступлением в новую должность Юрчишин был первым заместителем главы комитета по вопросам антикоррупционной политики.

До него комитет возглавлял нардеп от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Сам Шуфрич остается членом комитета. Заместителем главы является депутат от Слуги народа Евгений Брагарь, а секретарем — его однопартиец Сергей Швец.

15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Также у него нашли георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

По версии следствия, Шуфрич выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

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