Рада назначила нового главу комитета по свободе слова. Вместо Шуфрича — нардеп от Голоса
Верховная Рада назначила нового главу комитета по вопросам свободы слова — им стал народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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По его словам, решение поддержали 247 парламентариев.
Перед вступлением в новую должность Юрчишин был первым заместителем главы комитета по вопросам антикоррупционной политики.
До него комитет возглавлял нардеп от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Сам Шуфрич остается членом комитета. Заместителем главы является депутат от Слуги народа Евгений Брагарь, а секретарем — его однопартиец Сергей Швец.
- 15 сентября 2023 года СБУ пришла к Шуфричу с обысками. В тот день у него нашли документ со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.
- Также у него нашли георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.
- По версии следствия, Шуфрич выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.
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