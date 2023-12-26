Юрчишин: Закривати телемарафон ніхто не буде, але він може не пережити наступний рік

За словами депутата, телемарафон втрачає свого глядача, тому його потрібно негайно вдосконалювати

Ярослав Юрчишин (Фото: LIGA.net)

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив у інтерв'ю Укрінформу, що національний телемарафон необхідно вдосконалити. У протилежному випадку, вважає депутат, він "не переживе наступний рік".

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За словами Юрчишина, саме рішення створити на початку великої війни такий формат, як телемарафон, було "правильним" організаційно і з точки зору безпеки.

"Свою функцію в певний момент об’єднаний телемарафон виконав, але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача", – поділився політик.

Юрчишин підкреслив, що комітет має проаналізувати телемарафон, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Своєю чергою, каналам телемарафону, на його думку, необхідно запровадити механізми збалансованішого подання інформації.

Новопризначений голова комітету Ради з питань свободи слова також розповів, що "багато його колег" вимагали від нього написати заяву про необхідність закриття телемарафону, але він не збирається це робити.

"Проте, якщо ми не зробимо його якіснішим, він просто себе вичерпає. І якщо за наступний рік ми не знайдемо варіанти, як вдосконалити телемарафон, я не переконаний, що він цей рік переживе", – пояснив Юрчишин.

9 грудня 2023 року Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова замість нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді.

Ефективність телемарафону – під питанням, вважає новий голова комітету ВР зі свободи слова.

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