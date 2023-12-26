Юрчишин: Закрывать телемарафон никто не будет, но он может не пережить следующий год

По словам депутата, телемарафон теряет своего зрителя, поэтому его нужно немедленно усовершенствовать

Ярослав Юрчишин (Фото: LIGA.net)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил в интервью Укринформу, что национальный телемарафон необходимо усовершенствовать. В противном случае, считает депутат, он "не переживет следующий год".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Юрчишина, само решение создать в начале большой войны такой формат, как телемарафон, было "правильным" организационно и с точки зрения безопасности.

"Свою функцию в определенный момент объединенный телемарафон выполнил, но мы видим статистику, согласно которой он теряет зрителя", – поделился политик.

Юрчишин подчеркнул, что комитет должен проанализировать телемарафон, понять, что не работает и можно ли это исправить. В свою очередь, каналам телемарафона, по его мнению, необходимо внедрить механизмы более сбалансированной подачи информации.

Новый глава комитета Совета по вопросам свободы слова также рассказал, что "многие его коллеги" требовали от него написать заявление о необходимости закрыть телемарафон, но он не собирается это делать.

"Однако, если мы не сделаем его более качественным, он просто себя исчерпает. И если за следующий год мы не найдем варианты, как усовершенствовать телемарафон, я не уверен, что он этот год переживет", – пояснил Юрчишин.

9 декабря 2023 года Рада назначила Юрчишина председателем комитета по свободе слова вместо нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, находящегося в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Эффективность телемарафона – под вопросом, считает новый глава комитета ВР по свободе слова.

Читайте также: Юрчишин: За период большой войны уровень свободы слова в Украине, как ни странно, вырос