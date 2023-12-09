Ефективність телемарафону – під питанням, вважає новий голова комітету ВР зі свободи слова

Якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних Telegram-каналів, то "щось із марафоном не так", каже Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook політика)

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив у коментарі Інтерфакс-Україна, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

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"Моя позиція щодо марафону: його ефективність – під питанням. Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямку", – сказав він.

Водночас, за словами Юрчишина, існування у країні, яка воює, офіційного єдиного каналу комунікацій має сенс.

Проте, якщо більша частина українців отримує інформацію з анонімних Telegram-каналів, то "щось із марафоном не так", каже він.

"Відповідно, потрібно розв'язувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції, або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції, й шукати якийсь інший формат", – резюмував Юрчишин.

9 грудня 2023 року Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова замість нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.

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