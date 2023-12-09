Эффективность телемарафона – под вопросом, думает новый глава комитета ВР по свободе слова

Если большая часть общества получает информацию по анонимным телеграммам-каналам, то "что-то с марафоном не так", говорит Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook политика)

Новый глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил в комментарии Интерфакс-Украина, что эффективность национального телемарафона на сегодняшний день - под вопросом.

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"Моя позиция по марафону: его эффективность – под вопросом. Если его эффективность – под вопросом (а это инвестиция государственных средств), то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении", - сказал он.

В то же время, по словам Юрчишина, существование в воюющей стране официального единого канала коммуникаций имеет смысл.

Однако если большая часть украинцев получает информацию из анонимных Telegram-каналов, то "что-то с марафоном не так", говорит он.

"Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции, либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции и искать какой-то другой формат", - резюмировал Юрчишин.

9 декабря 2023 года Рада назначила Юрчишина председателем комитета по свободе слова вместо нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича находящегося в СИЗО по подозрению в государственной измене.

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