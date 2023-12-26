Юрчишин: За період великої війни рівень свободи слова в Україні, як не дивно, зріс

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook політика)

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив у інтерв'ю Укрінформу, що за період повномасштабної війни рівень свободи слова в Україні виріс.

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За його словами, "рівень свободи слова в Україні не міг залишитися без змін під час воєнного стану", проте, каже депутат, гарним показником є те, що на другий рік від початку широкомасштабного вторгнення та на десятий рік війни обговорюється не відсутність свободи слова, а те, наскільки і як вона присутня.

"Коли міжнародні медіаексперти вимірювали свободу слова в Україні, то, як це не дивно, навіть у порівнянні з 2021 роком результати показали підвищення рівня свободи слова. Це своєрідна відповідь на критику про те, що в нашій країні під час війни все цензуровано. Україна показує позитивну динаміку в цьому питанні", – сказав Юрчишин.

Він додав, що війна – це в будь-якому випадку звуження поля інформації, більший контроль з боку держави, "бо не можна дозволити ворогу проникнути в наш інформаційний простір".

9 грудня 2023 року Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова замість нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді.

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