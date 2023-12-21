Обмежити свободу слова не вдасться, хайп від покарань стимулює — голова комітету Ради

Юрчишин заявив, що у журналістів має бути самоцензура, а "прикрутити" свободу слова під час війни не вдасться

Ярослав Юрчишин (Фото: скриншот з відео Ґрунт)

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин має сумніви, що в Україні можна обмежити свободу слова під час війни, оскільки "заборонений плід солодкий". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу "Ґрунт".

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За його словами, якщо когось покарати за публікацію неперевіреної інформації чи наклепу, то ажіотаж від цього лише стимулюватиме інших займатись тим самим.

"Тут більше питання у відповідальності журналістів, найкраща цензура — це самоцензура. Якщо люди, які формують інформаційну картинку, думають про інтереси суспільства, то це працюватиме. Зараз часто ті, хто кричить про цензуру, самі постійно розповсюджують фейки", — сказав Юрчишин.

Він зазначив, що проблема фейку в тому, що йому важко протидіяти.

"Якщо ти на нього реагуєш, то продовжуєш йому життя, а якщо не реагуєш, то він знищує твою репутацію. У журналістиці має бути саморегуляція. Друге – це споживачі, яким варто вчитися критично мислити", — резюмував парламентар.

9 грудня 2023 року Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова замість нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який перебуває в СІЗО за підозрою у державній зраді.

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