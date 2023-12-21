Ограничить свободу слова не получится, хайп от наказаний стимулирует — глава комитета Рады

Юрчишин заявил, что у журналистов должна быть самоцензура, а "прикрутить" свободу слова во время войны не получится

Ярослав Юрчишин (Фото: скриншот с видео Ґрунт)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сомневается, что в Украине можно ограничить свободу слова во время войны, так как "запретный плод сладок". Об этом он сообщил в интервью на канале "Ґрунт".

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По его словам, если кого-то наказать за публикацию непроверенной информации или клеветы, то ажиотаж от этого будет только стимулировать других заниматься тем самым.

"Тут больше вопрос в ответственности журналистов, лучшая цензура — это самоцензура. Если люди, которые формируют информационную картинку, думают об интересах обществах, то это будет работать. Сейчас часто те, кто кричит о цензуре, сами постоянно распространяют фейки", — сказал Юрчишин.

Он отметил, что проблема фейка в том, что ему сложно противодействовать.

"Если ты на него реагируешь, то продлеваешь ему жизнь, а если не реагируешь, то он уничтожает твою репутацию. В журналистике должна быть саморегуляция. Второе — это потребители, которым стоит учиться критично мыслить", — резюмировал парламентарий.

9 декабря 2023 года Рада назначила Юрчишина председателем комитета по вопросам свободы слова вместо нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, находящегося в СИЗО по подозрению в государственной измене.

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