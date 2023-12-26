Юрчишин: За период большой войны уровень свободы слова в Украине, как ни странно, вырос

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook политика)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил в интервью Укринформу, что за период полномасштабной войны уровень свободы слова в Украине вырос.

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По его словам, "уровень свободы слова в Украине не мог остаться без изменений во время военного положения", однако, говорит депутат, хорошим показателем является то, что на второй год с начала широкомасштабного вторжения и на десятый год войны обсуждается не отсутствие свободы слова, а то, насколько и как она присутствует.

"Когда международные медиаэксперты измеряли свободу слова в Украине, то, как это ни странно, даже по сравнению с 2021 годом результаты показали повышение уровня свободы слова. Это своеобразный ответ на критику о том, что в нашей стране во время войны все цензуровано. Украина показывает положительную динамику в этом вопросе", – сказал Юрчишин.

Он добавил, что война – это в любом случае сужение поля информации, больший контроль со стороны государства, "поскольку нельзя позволить врагу проникнуть в наше информационное пространство".

9 декабря 2023 года Рада назначила Юрчишина председателем комитета по свободе слова вместо нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, находящегося в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Эффективность телемарафона – под вопросом, считает новый глава комитета ВР по свободе слова.

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