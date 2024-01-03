NYT назвал телемарафон "пропагандой". В Раде говорят, что нужно менять формат

Ярослав Юрчишин считает, что телемарафон нужно изменить, но медийщики пока ничего не предлагают

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил LIGA.net, что входящие в состав национального телемарафона медийщики и редакции должны предложить изменения по его формату, но пока эти изменения не предложил никто.

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"Понятно, что ни один канал не заинтересован в том, чтобы терять аудиторию, поэтому я думаю, что от входящих в состав телемарафона медийщиков стоит ожидать предложений, которые будут рассматриваться на официальных уровнях и воплощаться, собственно, уже редакциями. Альтернативы телемарафона относительно того, чтобы минимизировать проникновение российской пропаганды, в настоящее время не предложил никто", – сказал он.

Юрчишин добавил, что в то же время у редакторов телеканалов телемарафона есть "адекватное представление о том, что для мобилизации общества в начале войны и для предоставления максимально сбалансированной информации во время длительной фазы нужны разные подходы".

Американская газета The New York Times 3 января опубликовала материал, в котором заявила, что "украинцы устали от телемарафона" и назвала его "украинской пропагандой".

NYT отмечает, что зрительская аудитория и доверие к телемарафону резко упали. Эксперты, с которыми поговорило издание, считают это признаком разочарования в правительстве из-за ситуации на фронте. В то же время многие зрители проводят свое время за просмотром популярных реалити-шоу и развлекательных программ, утверждает издание.

Отвечая на вопрос, не подорвет ли еще большее доверие к телемарафону появление такой статьи на одном из самых известных всемирных ресурсов, Юрчишин сказал: "Статья не повлияет критически на то, что уже есть в сфере заинтересованности медийщиков, но, вероятно, ускорит эти процессы".

9 декабря 2023 года Рада назначила Юрчишина председателем комитета по свободе слова вместо нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, находящегося в СИЗО по подозрению в государственной измене.

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