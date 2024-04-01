Юрчишин: Якщо телемарафон не змінить формат до кінця 2024 року – його доведеться завершити

Голова комітету зі свободи слова Верховної Ради зазначив, що в кінці року уряд розглядатиме питання, чи варто продовжувати такий формат випуску новин

Ярослав Юрчишин (Фото: Telegram)

Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть завершити. Про це розповів голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

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Юрчишин зазначив, що на 2024 рік трансляція телемарафону вже профінансована державою, тож до кінця року його навряд чи завершать, хіба якщо самі телеканали вирішать припинити спільний проєкт.

Він зауважив, що в кінці року уряд розглядатиме питання, чи варто продовжувати такий формат випуску новин, зокрема через скорочення міжнародної фінансової допомоги. Водночас він акцентував, що не хотів би повернення мовлення 2014-2022 років.

"[У 2014-2022 роках] не лише на каналах [підсанкційного бізнесмена Віктора] Медведчука, а й на тих каналах, які входять зараз у марафон, сиділи й на чистій сльозі розповідали про те, що, може, треба було народ Криму запитати: хотіли вони окупації чи ні", — пояснив Юрчишин.

Також голова комітету зі свободи слова Верховної Ради додав, що телемарафон допоміг телеканалам, які пройшли деолігархізацію та зіткнулися з проблемами у фінансуванні.

30 березня петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.

2 березня президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом усунути перешкоди виробництву боєприпасів для ЗСУ. Глава держави у відповіді 1 березня зазначив, що передав цю ініціативу прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

29 березня Зеленський відповів на петицію з вимогою обмежити роботу онлайн-казино, яка була зареєстрована зранку того дня й за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів.

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