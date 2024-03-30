Фінансування телемарафонів – на ЗСУ: петиція до Кабміну набрала голоси

Автор петиції переконаний, що "Єдині новини" та FREEDOM – "надзвичайно дорогі" для державного бюджету

Кабмін (Фото: пресслужба уряду)

Петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів. Тепер її розгляне Кабінет міністрів.

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Цю петицію створив 17 січня військовослужбовець Павло Білоус, відзначений званням Героя України. Від 17 січня до ранку 30 березня петицію підписали понад 28 000 українців.

Підписанти просять уряд внести зміни в державний бюджет на 2024 рік, щоб переспрямувати кошти, які призначені для телемарафонів – на фінансування безпілотників та пікапів для військових.

Автор петиції переконаний, що "Єдині новини" та FREEDOM – "надзвичайно дорогі" для державного бюджету. Він зазначив, що за 2022 та 2023 роки на них витратили 2,13 млрд грн.

За цю суму, як стверджує Білоус, можна було б купити понад 21 500 квадрокоптерів DJI Mavic 3000 – 4000 пікапів. На 2024 рік фінансування телемарафонів обійдеться держбюджету в 1,5 млрд грн.

У петиції називають телемарафони "часто маніпулятивними джерелами інформації", "засобом політичної боротьби", які використовують пропагандистські прийоми, а також "інструментом збагачення власників телеканалів", які отримують гроші з бюджету на створення продуктів для телемарафонів.

Підписанти вважають телемарафони "шкідливими для національної безпеки, демократії та економіки України".

2 березня президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом усунути перешкоди виробництву боєприпасів для ЗСУ. Глава держави у відповіді 1 березня зазначив, що передав цю ініціативу прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

29 березня Зеленський відповів на петицію з вимогою обмежити роботу онлайн-казино, яка була зареєстрована зранку того дня й за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів.

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