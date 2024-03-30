Финансирование телемарафонов – на ВСУ: петиция в Кабмин набрала голоса

Автор петиции убежден, что "Единые новости" и FREEDOM – "чрезвычайно дорогие" для государственного бюджета

Кабмин (Фото: прессслужба правительства)

Петиция с призывом направить на финансирование Вооруженных сил Украины средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов. Теперь его рассмотрит Кабинет министров.

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Эту петицию создал 17 января военнослужащий Павел Белоус, отмеченный званием Героя Украины. С 17 января до утра 30 марта петицию подписали более 28 000 украинцев.

Подписанты просят правительство внести изменения в государственный бюджет на 2024 год, чтобы перенаправить средства, которые предназначены для телемарафонов – на финансирование беспилотников и пикапов для военных.

Автор петиции убежден, что "Единые новости" и FREEDOM – "чрезвычайно дорогие" для государственного бюджета. Он отметил, что за 2022 и 2023 годы на них потратили 2,13 млрд грн.

За эту сумму, как утверждает Белоус, можно было бы купить более 21 500 квадрокоптеров DJI Mavic 3000 – 4000 пикапов. На 2024 год финансирование телемарафонов обойдется госбюджету в 1,5 млрд грн.

В петиции называют телемарафоны "часто манипулятивными источниками информации", "средством политической борьбы", которые используют пропагандистские приемы, а также "инструментом обогащения владельцев телеканалов", которые получают деньги из бюджета на создание продуктов для телемарафонов.

Подписанты считают телемарафоны "вредными для национальной безопасности, демократии и экономики Украины".

2 марта президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом устранить препятствия производству боеприпасов для ВСУ. Глава государства в ответе 1 марта отметил, что передал эту инициативу премьер-министру Денису Шмыгалю.

29 марта Зеленский ответил на петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино, которая была зарегистрирована утром того дня и через несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.

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