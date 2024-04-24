Держдеп США вніс телемарафон у звіт щодо порушення прав людини в Україні

У документі стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни

Держдепартамент США (Фото: Пресслужба)

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.

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"Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіасвободи", – йдеться у документі.

Наприклад, національний телемарафон, як стверджує Держдеп США, дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

У документі також згадується, що "уряд заборонив/заблокував/ввів санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що, на думку влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни".

Щобільше, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року, додають у звіті.

"Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура", – йдеться у заяві.

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Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть зупинити, вважає голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Юрчишин.

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