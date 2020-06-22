Госдепартамент США напомнил России, чей Крым на самом деле

Майкл Помпео (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Госсекретарь США Майкл Помпео напомнил российским властям, что временно оккупированный Крым - это по-прежнему Украина, и призвал прекратить репрессии против тех, кто на полуострове в оппозиции к захватчикам. Об этом сообщил в Facebook Госдепартамент США.

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"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - заявил Помпео.

29 января 2020-го США расширили санкции против РФ за оккупацию Крыма и части Донбасса.

расширили санкции против РФ 31 января состоялась встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко с госсекретарем США Майклом Помпео, который находился с официальным визитом в Украине.

Главное внимание было уделено скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.