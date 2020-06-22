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Госдепартамент США напомнил России, чей Крым на самом деле

Госдепартамент США напомнил России, чей Крым на самом деле - Фото
Майкл Помпео (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
22.06.2020, 11:32

Глава Госдепа заявил, что Россия "должна прекратить репрессии в Крыму и вернуть Украине контроль над полуостровом"

Госсекретарь США Майкл Помпео напомнил российским властям, что временно оккупированный Крым - это по-прежнему Украина, и призвал прекратить репрессии против тех, кто на полуострове в оппозиции к захватчикам. Об этом сообщил в Facebook Госдепартамент США.

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"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - заявил Помпео.

  • 29 января 2020-го США расширили санкции против РФ за оккупацию Крыма и части Донбасса.
  • 31 января состоялась встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко с госсекретарем США Майклом Помпео, который находился с официальным визитом в Украине.
  • Главное внимание было уделено скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Наталия Софиенко
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