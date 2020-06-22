Госдепартамент США напомнил России, чей Крым на самом деле

Госсекретарь США Майкл Помпео напомнил российским властям, что временно оккупированный Крым - это по-прежнему Украина, и призвал прекратить репрессии против тех, кто на полуострове в оппозиции к захватчикам. Об этом сообщил в Facebook Госдепартамент США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - заявил Помпео.