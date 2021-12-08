Госдума РФ разрешила полицейским входить в квартиры и взламывать машины без ордера

Нелегитимная Госдума России проголосовала в третьем чтении закон, который допускает проникновение полицейских без ордера в квартиры граждан и взлом ими автомобилей для "пресечения преступления" и "задержания подозреваемых". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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В поправках к закону "О полиции" речь идет о том, что российский полицейский теперь имеет право нарушать имущественные права россиян без решения суда и по собственному усмотрению "для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых", а также если у него возникнет "подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота".

Также российские полицейские отныне имеют право "представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий", а не по первому его требованию.

28 августа 2021 года сообщалось, что российские правоохранители пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

7 сентября Европейский Союз осудил обыски и задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

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Сергей Бережной

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