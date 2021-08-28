В России полиция пришла ночью в номер солиста Rammstein – росСМИ

Российские правоохранители пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника Интерфакса, ночью в комнате отеля в Завидово под Тверью, где остановился Линдеманн, в присутствии музыканта прошли следственные мероприятия.

Информированный источник сообщил Интерфаксу, что Линдеманну выписано предписание "о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области".

Об участии Линдеманна в качестве хедлайнера заявляли организаторы фестиваля "МакЛарин за Родину", который проводит в честь своего юбилея владелец агрохолдинга "Афанасий" Максим Ларин. Он баллотируется в Госдуму РФ от партии Родина.

Линдеманн также должен выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.

В марте 2020 года Линдеманн попал в реанимацию с подозрением на коронавирус, но оно не подтвердилось.

Денис Юдин

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