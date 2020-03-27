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Rammstein. У Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус

Rammstein. У Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус - Фото
Rammstein (фото - EPA)
27.03.2020, 22:05

У вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна – отрицательный тест на коронавирус

У солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы.

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"Тиль Линдеманн был госпитализирован врачом группы вчера вечером. Тиль провел ночь в отделении интенсивной терапии, а сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", – говорится в сообщении.

  • Ранее сегодня сообщалось, что 57-летний фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом COVID-19 в Берлине.
  • 22 марта знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией.
  • 27 марта стало известно, что в России 78-летний певец Лев Лещенко, популярный во времена СССР и поддержавший оккупацию Крыма в 2014 году, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Медведева Наталия
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