Rammstein. У Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус

У солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы.
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"Тиль Линдеманн был госпитализирован врачом группы вчера вечером. Тиль провел ночь в отделении интенсивной терапии, а сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", – говорится в сообщении.
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