Rammstein. У Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус

Rammstein (фото - EPA)

У солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы.

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"Тиль Линдеманн был госпитализирован врачом группы вчера вечером. Тиль провел ночь в отделении интенсивной терапии, а сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что 57-летний фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом COVID-19 в Берлине.

22 марта знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией.

27 марта стало известно, что в России 78-летний певец Лев Лещенко , популярный во времена СССР и поддержавший оккупацию Крыма в 2014 году, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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