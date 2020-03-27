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У Льва Лещенко коронавирус, он в реанимации

У Льва Лещенко коронавирус, он в реанимации - Фото
Лев Лещенко (фото - скриншот видео)
27.03.2020, 08:39

По словам медиков, у советского/российского певца Льва Лещенко - "короновирусная этиология пневмонии", он в реанимации, его состояние стабильное

В России 78-летний певец Лев Лещенко, популярный во времена СССР, заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный врач больницы № 40 в поселке Коммунарка Денис Проценко в Facebook.

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По его словам, Лещенко поступил к ним в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.

"После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка, и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации", - отметил врач.

Он уточнил, что на сегодняшний день состояние Лещенко стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде.

Ранее росСМИ сообщали, что Лещенко вернулся из США в Москву 11 марта, вскоре после этого у него появились симптомы ОРВИ.

По данным на 08:35 27 марта, в России зафиксированы 840 случаев COVID-19, три человека умерли, выздоровели 38.

  • 22 марта знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией.

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Арина Толина
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