ЕС осудил обыски и задержания в оккупированном Крыму: заявление
Европейский Союз осуждает обыски и задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщается в заявлении представителя ЕС на сайте Европейской службы внешних действий.
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ЕС считает задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом.
ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены.
"Крымские татары по-прежнему становятся мишенями в Крыму. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека в Крыму, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении саммита Международной крымской платформы", – сказано в заявлении.
В ЕС напомнили, что непоколебимо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
"ЕС не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", – сказано в заявлении.
- В конце прошлой недели в Крыму оккупанты провели рейды против крымских татар, был схвачен и Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их"паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
- Президент Владимир Зеленский и МИД заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.
- По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову "диверсию" и могут бросить его в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Сейчас они решили взять его под стражу на два месяца.
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