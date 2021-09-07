ЕС осудил обыски и задержания в оккупированном Крыму: заявление

Европейский Союз осуждает обыски и задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщается в заявлении представителя ЕС на сайте Европейской службы внешних действий.

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ЕС считает задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом.

ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены.

"Крымские татары по-прежнему становятся мишенями в Крыму. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека в Крыму, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении саммита Международной крымской платформы", – сказано в заявлении.

В ЕС напомнили, что непоколебимо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"ЕС не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", – сказано в заявлении.

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Вадим Ребрина

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