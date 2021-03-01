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Госфинансирование Слуги народа приостановлено. НАПК нашло признаки уголовных преступлений

01.03.2021, 15:29
Госфинансирование Слуги народа приостановлено. НАПК нашло признаки уголовных преступлений - Фото
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Государственное финансирование партии Слуга народа приостановлено. Такой приказ подписал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, сообщает пресс-служба агентства.

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НАПК составляет и отправляет в суд административные протоколы по статье о нарушении порядка подачи финансового отчета на руководителей 11 партий, включая Слугу народа, Движение новых сил Михаила Саакашвили, Свободу, Блок Вилкула и Команду Андрея Балоги.

Также НАЗК выявило признаки уголовных правонарушений в отчетах трех партий:

– Слуги народа – по статьям УК о финансировании партий и предвыборной агитации, служебном подлоге и растрате имущества в особо крупном размере;

– Конгресса украинских националистов – по статьям УК о финансировании партий и невыплате зарплаты;

– Блока Вилкула – по статье УК о финансировании партий.

Соответствующие материалы направлены в Нацполицию, сообщает пресс-служба НАПК.

Денис Юдин
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Слуга народа напк госфинансирование партий
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