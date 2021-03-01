Госфинансирование Слуги народа приостановлено. НАПК нашло признаки уголовных преступлений

Государственное финансирование партии Слуга народа приостановлено. Такой приказ подписал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, сообщает пресс-служба агентства.

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НАПК составляет и отправляет в суд административные протоколы по статье о нарушении порядка подачи финансового отчета на руководителей 11 партий, включая Слугу народа, Движение новых сил Михаила Саакашвили, Свободу, Блок Вилкула и Команду Андрея Балоги.

Также НАЗК выявило признаки уголовных правонарушений в отчетах трех партий:

– Слуги народа – по статьям УК о финансировании партий и предвыборной агитации, служебном подлоге и растрате имущества в особо крупном размере;

– Конгресса украинских националистов – по статьям УК о финансировании партий и невыплате зарплаты;

– Блока Вилкула – по статье УК о финансировании партий.

Соответствующие материалы направлены в Нацполицию, сообщает пресс-служба НАПК.

11 января 2021 года НАПК остановило госфинансирование партии Голос.

Денис Юдин

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