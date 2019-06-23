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23.06.2019, 08:55

Госизмена: Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляции

Госизмена: Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляции - Фото
Виктор Янукович (фото - EPA)

Беглого экс-президента на 15 июля вызвали в суд на рассмотрение апелляции по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд вызвал беглого экс-президента Виктора Януковича 15 июля на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников в связи с делом о государственной измене. Об этом сообщает Радио Свобода.

Повестку опубликовали в официальном издании Урядовий кур’єр.

Ранее защитники Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева. Впоследствии они подали еще несколько жалоб на определения этого же суда, который отклонил заявления защитников.

13 июня Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича для назначения запасного судьи по делу.

В начале мая Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит привлечь к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.

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Теги: виктор янукович, госизмена
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