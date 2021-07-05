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Госканал Дом не знает, откуда в его эфире карта с "российским Крымом". Просит СБУ помочь

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 13:24
Госканал Дом не знает, откуда в его эфире карта с
Правильная заставка программы Русский дневник на канале Дом (фото - Телеканал Дом, Facebook)

Украинский государственный канал Дом не знает, как в его эфире появилась карта, на которой временно оккупированный Крым изображен частью России. Канал просит в Facebook Службу безопасности Украины помочь с этой ситуацией.

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Как отмечается, карта с российским Крымом появилась в программе "Русский дневник". У программы действительно есть заставка с картой РФ, но без оккупированного полуострова.

"В одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала", – говорится в заявлении.

Канал Дом утверждает, что ему неизвестно, как карта с российским Крымом попала в эфир, а подобной графической заставки в его распоряжении нет.

Сейчас источник происхождения фейковой карты устанавливается в рамках служебной проверки, при этом отстранены от своих обязанностей все причастные к проекту лица и предварительно установлен виновный.

Канал Дом публично призвал СБУ помочь ему с этим внутренним расследованием.

"Крым – это Украина, и канал Дом делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций, – добавили на канале Дом.

Марк Сировой
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Крым сбу канал дом русский дневник
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